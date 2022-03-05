Sarp dağların arasında kurulu olan Tunceli Ovacık’ta, doğanın beyaz örtüyle kaplı olması yaban hayvanlarını da olumsuz etkiliyor.

Dağlık ve ormanlık alanda yiyecek bulamayan yaban hayvanları zaman zaman yerleşim yerlerine kadar iniyor.

İlçede aç kalan bir tilki de akşam saatlerinde Ovacık Kayak Merkezi’nin önüne gelerek yiyecek aradı.

Tilkiyi fark eden İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ferhat Alay ve kayak merkezi personeli, hayvanı tavuk etiyle besledi.

Karnını doyuran tilki daha sonra tesisten uzaklaştı.