Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi'nde yürüyen E.A'ya yaklaşan bir kişi, ekmek bıçağı ile kadını sırtından yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Atatürk Devlet Hastanesine götürülen yaralı kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüpheli E.K'yi gözaltına aldı.

E.K'nin polisteki ifadesinde, E.A'yı başka birisine benzettiğini, bu nedenle bir süre takip ettikten sonra bıçakladığını söylediği öğrenildi.