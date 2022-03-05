Kırşehir Spor Salonu'nda start alan Masa Tenisi Yıldızlar Takım ve Ferdi Türkiye Şampiyonası müsabakalarda, 21 ilden gelen sporcular, dereceye girebilmek için ter döküyor.

Kırşehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin, kentte farklı illerden sporcuları ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Yaklaşık 400 sporcunun katıldığı şampiyona 8 Mart'a kadar sürecek.

[Fotoğraf: AA]

Türkiye Masa Tenisi Federasyonunun faaliyet programı hakkında bilgilerini aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"24 erkek ve 24 kız olmak üzere Türkiye'nin farklı şehirlerinden sporcu ve antrenörlerimiz burada. Bursa, İstanbul, Ankara, Gaziantep, Çorum gibi masa tenisinde başarı elde etmiş, kupalar kazanmış takımlarımız da geldi. Ferdi, takım, çift ve aynı zamanda mix müsabakalarımızla turnuva devam edecek. Anadolu'nun kadim şehri Kırşehir'e gelen tüm takım, sporcu, antrenör ve hakemlerimize başarılar diliyoruz. Şampiyonanın burada yapılmasından dolayı Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Oktay Çimen'e ve emeği bulunanlara da teşekkür ediyorum."