Haber Giriş: 5 Mart 2022 Cumartesi 16:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Kırıkkale'de otomobilin bariyerlere çarpması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
66 yaşındaki İsmail E. idaresindeki otomobil, Kırıkkale-Kayseri kara yolu Hasandede köyü yakınlarında refüjü aşıp karşı şeride geçerek bariyerlere çarptı.
Kazada, sürücü ile 64 yaşındaki eşi Güllü E. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırılan çiftin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Etiketler: Ambulans Kırıkkale Polis Trafik Kazası
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