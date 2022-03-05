Haber Giriş: 5 Mart 2022 Cumartesi 16:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Giresun'da Kovanlık-Aydındere yolunda heyelan
Giresun'un Bulancak ilçesinde Kovanlık ile Aydındere beldelerinin ulaşımının sağlandığı yol, heyelan nedeniyle kapandı.
Giresun'un Bayındır mevkiinde meydana gelen heyelan sonucu Kovanlık-Aydındere yolu ulaşıma kapandı.
İl Özel İdaresi ve Karayolları ekiplerince yola sürüklenen toprak ve kayaların kaldırılması için çalışma başlatıldı.
Çalışmalar tamamlanıncaya kadar Kovanlık ve Aydındere beldeleri arasındaki ulaşım, Kovanlık beldesinin Ahurlu Mahallesi'ndeki alternatif yoldan sağlanacak.
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