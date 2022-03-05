Haber Giriş: 5 Mart 2022 Cumartesi 15:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çığ düşen Yüksekova-Dağlıca kara yolu ulaşıma açıldı
[Fotoğraf: İHA]
Çığ düşmesi sonucu kapanan Hakkari'nin Yüksekova-Dağlıca kara yolu 8 saatlik çalışmayla ulaşıma açıldı.
Dün, Hakkari'nin Yüksekova-Dağlıca kara yolunun 24. ve 26. kilometreleri arasındaki 12 farklı noktaya çığ düşmüş, güzergah araç geçişlerine kapatılmıştı.
Karayolları 117. Şube Şefliği ekiplerinin yaklaşık 8 saatlik çalışması sonucu yer yer 6 metre yüksekliğe ulaşan kar kütlelerinin temizlenmesiyle yol yeniden ulaşıma açıldı.
Etiketler: Kar Yağışı Çığ Hakkari
Son Haberler
- 17:02
- 17:06
- 17:13
- 16:49
- 17:14
Sıradaki Haber
DSİ'nin yatırımları Erzurum'da tarımsal geliri artırdı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz