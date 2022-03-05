Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Azerbaycan Bulvarı'nda, M.K idaresindeki kamyonet ile Belediye Kavşağı istikametine seyir halindeki M.E. idaresindeki otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan M.E, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hastaneye kaldırılan 3 kişiden S.B’nin hayati tehlikesi ise devam ediyor.

Diğer 2 kişi ise hastanede tedavi altında.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.