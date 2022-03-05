Haber Giriş: 5 Mart 2022 Cumartesi 16:06Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kahramanmaraş'ta kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
[Fotoğraf: TRT Haber]
Kahramanmaraş’ta kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Azerbaycan Bulvarı'nda, M.K idaresindeki kamyonet ile Belediye Kavşağı istikametine seyir halindeki M.E. idaresindeki otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Hastaneye kaldırılan M.E, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hastaneye kaldırılan 3 kişiden S.B’nin hayati tehlikesi ise devam ediyor.
Diğer 2 kişi ise hastanede tedavi altında.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
Etiketler: Ambulans İtfaiye Kahramanmaraş Trafik Kazası
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