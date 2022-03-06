Haber Giriş: 6 Mart 2022 Pazar 00:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Esenler'de yangın: İki binada hasar oluştu
[Fotoğraf: DHA Arşiv]
İstanbul'un Esenler ilçesinde bir binanın çatısında çıkan yangın, yan binaya sıçradı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
İstanbul'un Esenler ilçesinde 5 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, yan binanın çatısına da sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, bina sakinlerini tahliye ederek, yangını söndürdü.
Dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.
Yangın her iki binada hasara neden oldu.
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