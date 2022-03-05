Haber Giriş: 5 Mart 2022 Cumartesi 17:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bolu'da dolandırıcılık şüphelisi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Bolu'nun Göynük ilçesinde cami çıkışında yaşlı bir adamı dolandırdığı iddia edilen şüpheli yakalandı.
Bolu'nun Göynük İlçesinde yaşayan 88 yaşındaki bir vatandaşın, cami çıkışında dolandırıldığı ihbarını alan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
Ekipler, yaşlı adamın 1200 lirasını alarak kaçtığı belirlenen şüphelinin Sakarya'nın Taraklı ilçesine gittiğini tespit etti.
Taraklı Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle yapılan operasyon sonucunda şüpheli G.D. yakalanarak Göynük'e getirildi.
Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Bolu Dolandırıcılık
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