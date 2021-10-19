Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gebze OSB-Gebze kavşakları 40-42. kilometrelerinde araç üst geçidi orta ayak imalat çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun her iki istikametinde sol şeritler trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.

Muğla-Denizli yolunun 10-11. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları sebebiyle ulaşım tek şeritten gerçekleştiriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Akıncı-Ankara kavşakları Ankara Çevre Otoyolu bağlantı yolu 4-6. kilometrelerinde yapım çalışmaları devam ediyor. Bu kesimde otoyolun İstanbul-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

TAG Otoyolu'nun Baklalı mevkisi Misis-Yılankale kavşakları 3-9. kilometrelerinde (Gaziantep Otoyol Batı-Bahçe kavşakları bölgesi) yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Nevşehir-Aksaray yolunun 21-23. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Çatalzeytin-Türkeli-Ayancık yolunun 34-39. kilometrelerinde muhtelif kesimlerdeki sel hasarı onarım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 39-44. kilometrelerinde sinyalizasyon sistemi imalat çalışmaları dolayısıyla 5 Kasım'a kadar 07.00-18.00 saatlerinde her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanacak.

İspir-İkizdere yolunun 6-10, Refahiye-İliç yolunun 22-52. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Korkuteli-Antalya yolunun 31-33. kilometrelerinde çelik tel ile şev stabilitesinin artırılması çalışmaları sebebiyle Korkuteli istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Antalya istikametinden iki yönlü devam ediyor.