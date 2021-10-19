Haber Giriş: 19 Ekim 2021 Salı 18:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bilecik'te traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, odun yüklü traktörün devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti, babası yaralandı.
Sarıyazı köyünde, Selim Öztürk'ün kullandığı, plakası öğrenilemeyen traktör, kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
Gelen ekipler, sürücü Öztürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan sürücünün babası Mustafa Öztürk, Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sürücüsün cesedi, incelemelerin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Bilecik Trafik Kazası
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