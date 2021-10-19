Meydan Medresesi'nde saygı duruşuna bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Vali İdris Akbıyık, üniversitelerin bilimin, bilginin öğrenildiği, bu bilginin toplumun ve hayatın hizmetine sunulan yer olduğunu söyledi.

Ülkenin kalkınmasında her alanda üniversitelerin öncü olduğunu belirten Akbıyık, şöyle konuştu:

"Organize sanayi bölgemizi kuruyoruz. Dünya çok hızlı değişiyor. Biz de çok çalışacağız. Kendimizi daha ileriye ve yeni şeylere açık tutacağız. Beşikten mezara kadar çalışacağız. Dünya ve bilim çok hızlı değişiyor. Bu ülkeyi atalarımızdan emanet aldık, bu emaneti gençlerimize en güzel şeklide teslim edeceğiz. Onlar da üniversitelerimizi, Türkiye'mizi daha ileri noktalara taşıyacak. Bu duygu ve düşüncelerle yeni akademik yılın hayırlı olmasını diliyorum."

Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş ise üniversite bünyesinde restore edilen Meydan Medresesi'nde akademik yılı açılışını yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Törene katılanlara teşekkür eden Pakiş, 2021-2022 akademik yılın tüm öğrencilere ve personele hayırlı olması dileğinde bulundu.

Daha sonra Vali Akbıyık ve beraberindekiler, Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitim Bölümü Resim ve İş Eğitim Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Derya Özdemir'in düzenlediği "Sarmal" resim sergisini gezdi.

Törene, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, Vali Yardımcıları Mustafa Emre Kılıç ve Tevfik Kumbasar, Cumhuriyet Başsavcısı Bayram Örenci, Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Avukat Zeydin Kaya, akademik personel ve öğrenciler katıldı.