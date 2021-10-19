Haber Giriş: 19 Ekim 2021 Salı 18:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da İspiriz Dağı'nın zirvesi beyaza büründü
[Fotoğraf: AA]
Van'ın Başkale ilçesinde İspiriz Dağı'nın zirvesi karla kaplandı.
İlçede öğle saatlerinde etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.
İlçe merkezine 12 kilometre uzaklıkta bulunan 3 bin 600 metre yüksekliğindeki İspiriz Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı.
Yağışla dağın zirvesi beyaza büründü.
Van-Hakkari kara yolundaki 2 bin 700 rakımlı Güzeldere Geçidi'nde de kardan dolayı sürücüler zor anlar yaşadı.
Etiketler: Van Kar Yağışı
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