Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kandıra-Kocaeli yolunun 52-54. kilometrelerinde Otogar Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Manisa-İzmir yolunun 17-19. kilometrelerinde Sabuncubeli Tüneli girişi İzmir istikameti istinat duvarı yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Ermenek-Mut yolunun 18-19. kilometrelerinde (Çamlıca mevkisi) yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kahramankazan-Ankara kavşakları 3-5. kilometrelerinde TAI-TUSAŞ yoluna bağlantı kavşağı çalışmaları yapılıyor. Bu kesimde her iki istikamette sağ şeritler trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer iki şeritten kontrollü devam ediyor.

Kırşehir-Hacıbektaş-Nevşehir yolunun 8-12. kilometrelerinde köprülü kavşak ve yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Merzifon-Havza yolunun 40-41. kilometrelerinde (Meray Kavşağı) farklı seviyeli kavşak yapımı sebebiyle ulaşıma her iki istikamette servis yollarından izin veriliyor.

Gümüşhane-Bayburt (Pirahmet-Bayburt) yolunun 1-4, Akseki-Manavgat yolunun 0-12, İznik-Mekece yolunun 26-36. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Alaplı-Ereğli-Zonguldak yolunun 64-66. kilometrelerinde (Kozlu şehir geçişi) Kozlu Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.