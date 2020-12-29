Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Yeniçağa-Dörtdivan kavşakları 2-3. kilometrelerinde heyelan ıslahı ve üstyapı onarım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun İstanbul-Ankara istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden kontrollü sürdürülüyor.

TEM Otoyolu'nun Saray-Çorlu kavşaklarında alt geçit yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu'nun Birecik-Şanlıurfa kavşakları 6-10. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun Gaziantep istikametinde 3 şerit trafiğe kapatılarak, ulaşıma her iki yönden kontrollü izin veriliyor.

Kızılcahamam-Ankara yolunun 33-35. kilometrelerinde üst geçit ve köprülü kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yollarından devam ediyor.

Torbalı-Ödemiş yolunun 52-60. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

İnegöl-Domaniç-Tavşanlı yolunun 12. kilometresinde (Domaniç şehir geçişi) menfez yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Korkuteli-Antalya yolunun 32-34. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü yapılıyor.

Tokat-Sivas yolunun (Tokat çevre yolu) 21-31. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Aksaray-Ortaköy yolunun 28-31. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Hopa-Borçka-Artvin yolunun 44. kilometresindeki İbrikli Tüneli ile 64. kilometresindeki Seyitler-2 Tüneli arasındaki muhtelif kesimlerde temizlik çalışması yapılıyor. Söz konusu bölgede 08.00-18.00 saatlerinde ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.