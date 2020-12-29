Sorgun ilçesinde tarihi eser satılacağı bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 4 adrese operasyon düzenledi.

Şüpheliler H.G, C.C. ve S.D'nin gözaltına alındığı operasyonda, ev ve araçlarda tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 49 sikke, ok ucu, 2 yüzük, mühür, 5 obje, bakır küp, 5 metal tabak, detektör başlığı ve 11 bakır arama çubuğu ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.