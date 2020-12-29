Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, ihbar üzerine bir iş yerinde yaptıkları denetimde 13 kişinin alkol aldığını tespit etti.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında kurallara uymayan 13 kişiye toplam 10 bin 192 lira ceza kesildi.

Ayrıca, işletme sahibine 4733 Sayılı Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun kapsamında 3 bin 180 ile 31 bin 903 lira arasında mülki amirce ceza uygulanmak üzere tutanak tanzim edildi.