Ankara Halk Ekmek'ten yapılan açıklamada, 1 liradan satılan 250 gram ağırlığındaki ekmeğin satış fiyatının 1 lira 25 kuruş olacağı belirtildi.

Piyasada şuanda 200 gram ekmeğin fiyatının 1,5 lira olduğu belirtilen açıklamada, 250 gramlık ekmek üretiminin vatandaş lehine sürdürüleceği vurgulandı.

Açıklamada artışın gerekçesi olarak, ham madde ve işçi maliyetleri ile enerji giderleri gösterildi.

Yeni fiyat, 4 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olacak.