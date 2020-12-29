Haber Giriş: 29 Aralık 2020 Salı 13:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırıkkale'de kaçak tütün sattığı iddia edilen anne ile kızı gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA]
Kırıkkale'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda kaçak tütün ve makaron ele geçirildi, anne ile kızı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kent merkezinde kaçak tütün sattığı tespit edilen anne M.K. ile kızı B.K'nin evinde yaptıkları aramada 10 kilogram tütün, 1000'i dolu 6 bin makaron ve 2 sigara sarma makinesi ele geçirdi.
Gözaltına alınan anne ve kızı, "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" kapsamında haklarında adli ve idari işlem başlatılarak serbest bırakıldı.
Son Haberler
- 14:14
- 14:08
- 13:59
- 14:03
- 13:57
Sıradaki Haber
Sivas'ta iş yerinde alkol alan 13 kişiye para cezası
Yükleniyor lütfen bekleyiniz