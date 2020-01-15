Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kurtköy-Pendik Tersane kavşakları bağlantı yolundaki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Ankara-Niğde Otoyolu'na bağlantı kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Bursa Çevre Otoyolu'nun 12-13. kilometrelerindeki (Barakfakih mevkisi) onarım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Ankara-Konya yolunun 38-39. kilometrelerindeki Ankara-Niğde Otoyolu Emirler bağlantı yolunda köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sürdürülüyor.

Trabzon-Gümüşhane yolunun 46-47. kilometrelerinde patlatmalı yapım çalışması gerçekleştiriliyor. Bu nedenle yolun söz konusu bölümü 31 Ocak'a kadar 09.00-17.00 saatlerinde aralıklarla trafiğe kapatılacak.

Silifke-Mut yolunun 0-7. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Artvin-Erzurum yolunun 59. kilometresindeki Sukavuşumu-2 Tüneli'nde bakım ve onarım çalışması nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

İspir-Erzurum yolunun 14-15. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Hasankeyf-Gercüş-Midyat yolunun 37-39. kilometrelerinde (Üçyol mevkisi) patlatmalı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Yıldızeli-Sivas yolunun 40. kilometresindeki üst geçit yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kaynak: AA