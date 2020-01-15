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Beyoğlu'ndaki bina yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü15 Ocak 2020 Çarşamba 09:40 - Son Güncelleme 15 Ocak 2020 Çarşamba 09:42
Beyoğlu'nda 5 katlı binanın üst katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
[Fotoğraf: AA]
Alınan bilgiye göre, Kocatepe Mahallesi Yeni Kafa Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın en üst katında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm daireyi sararken bina sakinleri binayı boşalttı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri, sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürüldü. Ekipler ardından, soğutma çalışması yaptı.
Hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: AA