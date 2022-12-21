Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Ardahan Şube Müdürlüğü'nce, karla kaplanan Yalnızçam ormanlarında hayvanlara yem bırakmak amacıyla çalışma yapıldı.

Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timinin de destek verdiği çalışmada, bölgeye 150 kilogram ot ile 180 kilogram et bırakıldı.

DKMP yetkilileri, jandarma ile yapılan çalışmanın kış boyunca süreceğini belirtti.