Yalova'nın Armutlu ilçesinde gerçekleştirilen fidan dikimi çalışmalarına Armutlu Belediye Başkanı Mustafa Tokat ,Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, Uludağ Elektrik çalışanları ve Yalova Orman Bölge Müdürlüğü çalışanları katıldı.

Yeşil Dönüşüm Ormanları Bursa, Balıkesir ve Çanakkale’nin Yalova’da da gerçekleşti.

4 yıldır devam eden projeleriyle hizmet verdikleri 4 ilde ağaçlandırma çalışması yaptıklarını belirten Ali Erman Aytac, "Çevre ile dost projelerin sürdürülebilir bir dünya için önemi büyük. Şirket olarak doğal kaynakları koruyarak, bugünü ve yarını daha yaşanabilir kılmak için hareket ediyoruz. Yeşil Dönüşüm Ormanları Projemizde kağıt tüketimini dengelemek amacıyla yola çıktık. 2022 yılında proje hedefinde yer alan şehrimiz Yalova oldu ve burada bin ağaçlık bir ormanı daha doğa ile buluşturduk. Kuruluş olarak paydaşlarımız için yarattığımız değer, çevreye olan olumsuz etkimizi de en aza indirmek üzerine kurulu. Çevreye ve gelecek nesillere karşı sorumluluk bilinciyle hayata geçirdiğimiz ağaçlandırma çalışmalarımızı bu kapsamda devam ettiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Fidan dikimi etkinliği katılımcıların hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu.