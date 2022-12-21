Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba 11:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Pakistan ile ABD ikili ilişkileri görüştü
[Görsel: Getty Images]
Pakistan Dışişleri Bakanı Bilaval Butto Zerdari, ABD’li mevkidaşı Antony Blinken ile bir araya geldi.
Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Zerdari, Blinken ile Washington’da görüştü.
Görüşmede, ikili ilişkiler ve Afganistan dahil bölgesel sorunlar ele alınırken, iki bakan ilişkilerdeki olumlu gidişattan duydukları memnuniyeti vurguladı.
Zerdari, selzedelere yönelik 97 milyon dolarlık yardım dolayısıyla ABD’ye teşekkür etti.
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