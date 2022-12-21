Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Zerdari, Blinken ile Washington’da görüştü.

Görüşmede, ikili ilişkiler ve Afganistan dahil bölgesel sorunlar ele alınırken, iki bakan ilişkilerdeki olumlu gidişattan duydukları memnuniyeti vurguladı.

Zerdari, selzedelere yönelik 97 milyon dolarlık yardım dolayısıyla ABD’ye teşekkür etti.