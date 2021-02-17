Haber Giriş: 17 Şubat 2021 Çarşamba 10:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kar yağışı nedeniyle Malatya-Kayseri kara yolunda ulaşımda aksamalar yaşandı
[Fotoğraf: AA]
Malatya-Kayseri kara yolunda kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.
Malatya-Kayseri kara yolunun Darende ilçesi Gümüşlüdere mevkisinde kar yağışı ve buzlana nedeniyle bazı otomobil, kamyon, tır ve yolcu otobüsleri yolda kaldı.
Yolda kalan araçlar, trafik polislerinin gayretiyle ilçe merkezine getirildi.
Darende Bölge Trafik İstasyonu ekipleri hem ilçe girişinde hem de ilçe çıkışında zincir, takoz ve çekme halatı bulunmayan araçların geçişlerine izin vermedi.
Darende Kaymakamlığında da yoğun kar yağışı ve tip nedeniyle kriz masası oluşturuldu.
Öte yandan, ilçede kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime 1 gün ara verildi.
Etiketler: Kar Yağışı
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