Malatya-Kayseri kara yolunun Darende ilçesi Gümüşlüdere mevkisinde kar yağışı ve buzlana nedeniyle bazı otomobil, kamyon, tır ve yolcu otobüsleri yolda kaldı.

Yolda kalan araçlar, trafik polislerinin gayretiyle ilçe merkezine getirildi.

Darende Bölge Trafik İstasyonu ekipleri hem ilçe girişinde hem de ilçe çıkışında zincir, takoz ve çekme halatı bulunmayan araçların geçişlerine izin vermedi.

Darende Kaymakamlığında da yoğun kar yağışı ve tip nedeniyle kriz masası oluşturuldu.

Öte yandan, ilçede kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime 1 gün ara verildi.