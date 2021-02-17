İlçede yüksek rakımlı mahallelerde kar yağışı sürerken Soma Belediyesi karla mücadele ekipleri, Uruzlar, Akçaavlu, Naldöken, Vakıflı, Boncuklu, Devlethan, Menteşe, Yayladalı, Kaplan, Küçük Işıklar, Kumköy, Büyük Işıklar, Karacahisar, Kayrakaltı, Heciz, Beyce, Kızılören, Göktaş, Çerkez Sultaniye, Tabanlar, Türkpiyale, Bozarmut ve Tabanlar mahallelerinde kar kürüme, tuzlama ve kumlama çalışmaları yaptı.

Soma-Savaştepe kara yolu üzerinde yer alan Yağcıllı Mahallesi güzergahında da karla mücadele çalışmaları aralıksız sürerken İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Amirliği ekipleri Savaştepe ve Kırkağaç kara yolu Soma girişi kavşakları ile ilçe merkezinde trafiğin aksamaması için uygulama yaparak buzlanmaya karşı sürücüleri uyardı.