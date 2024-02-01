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Güncel
İHA 01.02.2024 10:28

Kar kış demeden ev ev dolaşıp tarama yapıyorlar

Van’da koruyucu sağlık hizmeti çalışmalarını sürdüren ekipler, zorlu coğrafyada karlı yolları aşarak ulaştıkları evlerde hastaların taramalarını yapıyor.

Kar kış demeden ev ev dolaşıp tarama yapıyorlar
[Fotograf: İHA]

Van İl Sağlık Müdürlüğü tarafından oluşturulan mobil sağlık ekipleri, olumsuz hava şartlarına rağmen yürüttüğü koruyucu sağlık hizmetleriyle hastaların takdirini kazanıyor.

Doktor, hemşire ve yardımcı personelden oluşturulan mobil ekip, Tuşba ilçesine bağlı Çitören Mahallesi'nde sağlık sorunları nedeniyle hastaneye gidemeyen hastaları evlerinde muayene ediyor.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Koruyucu sağlık hizmeti sunan ekipler, araçların kardan dolayı gidemediği bazı evlere ise yürüyerek ulaşmaya çalışıyor. Ekipler, ulaştıkları hastaların tansiyon, şeker ölçümü ve gerekli kanser taramalarını yapıyor. Öte yandan hastaya ulaşmada zaman zaman zor anlar da yaşayan sağlık ekipleri, karlı yola saplanan aracı iterek kurtarmaya çalıştı. 

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Aile Hekimliği Uzmanı Dr. Sümeyra Nizam, koruyucu sağlık hizmetini hem merkezde hem de kırsalda aile hekimleriyle koordineli şekilde yürüttüklerini belirtti. Bu çerçevede diyabet, hipertansiyon, kronik hasta ve kanser taramaları yaptıklarını ifade eden Dr. Nizam, "Coğrafyamızdaki zorluklardan dolayı koruyucu sağlık hizmetlerini köylere giderek yapıyoruz. Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) personelimizin çalışmaları kapsamında meme kanseri, serviks kanseri ve kolon kanseri gibi taramalarımızı yapıyoruz. Taramaları köylerimize hastalarımızın yanında giderek yapıyoruz" dedi.

"Tarama sayesinde 15 kanser hastası kurtuldu"

Mahallesinde yapılan sağlık taraması sayesinde 15 kanser hastasının tespit edildiğine dikkat çeken Çitören Muhtarı Mustafa Abalı ise "Bu kanser hastaları erken teşhis sayesinde kurtuldular. Bazen yollar kapalı oluyor ve o zor şartlarda gelip hastalarımızın kontrollerini yapıyorlar. Bu hizmeti sunan Sağlık Bakanlığına ve sağlık ekiplerine teşekkür ederiz" diye konuştu.

Hizmetten duydukları memnuniyeti dile getiren hastalar da bölgede çetin geçen kış şartlarına rağmen sağlık ekiplerinin evlerine gelerek kendilerine sağlık hizmeti verdiğini kaydetti.

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