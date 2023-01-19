Hocaömer Mahallesi’nde bulunan bir iş merkezinin 4.katında yer alan ofisinden çıkan Özgül U., bir süre sonra iş yerine döndüğünde iş yeri içerisinde seslerin geldiğini fark etti.

İş yeri içerisine giren Özgül U., lavabo kapısının kilitlendiğini ve kapının ardında bir şahsın olabileceğini düşünerek durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. ‘Kapının arkasında hırsız var’ ihbarını alan polis ekipleri olay yerine kısa sürede gelerek incelemelerde bulundu.

Çilingir yardımıyla açılan kapının arkasından kimse çıkmadı. Kapının rüzgarın etkisiyle sert bir şekilde kapanmasından kaynaklı olarak kilitlendiği tahmin edildi.

İş yeri sahibi Özgül U., olay yerine kısa sürede gelen polis ekiplerine teşekkür etti.

Polis ekipleri, her hangi bir olumsuzlukla karşılaşmayınca olay yerinden ayrıldı