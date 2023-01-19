Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe 15:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sakarya'da devrilen marul yüklü kamyonet ulaşımı aksattı
[arşiv haber, AA]
Sakarya'da marul yüklü kamyonetin devrildiği yolda uzun araç kuyruğu oluştu.
Sakarya-Bilecik D-650 kara yolu Sakarya istikametinde seyreden C.S. idaresindeki kamyonet, Karaçam Mahallesi mevkisinde refüje ve bariyere çarptıktan sonra devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kabini ile kasası ayrılan kamyonetten dökülen marul kasaları nedeniyle yol trafiğe kapandı, uzun araç kuyruğu oluştu.
Karayolları ekiplerinin temizlik çalışmasının ardından ulaşım tek şeritten kontrollü şekilde sağlanmaya başlandı.
Ekiplerin, devrilen kamyonet ve dorseyi kaldırma çalışmaları sürüyor.
Etiketler: Sakarya
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