Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe 15:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rize'de uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
[arşiv haber, AA]
Rize'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanan ve satanlara yönelik çalışmaları kapsamında, şehir merkezinde takip ettikleri bir otomobili durdurdu.
Ekiplerin araçta yaptığı aramada 5,08 gram uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Rize Uyuşturucu
Son Haberler
- 16:46
- 16:38
- 16:37
- 16:34
- 16:36
Sıradaki Haber
Tokat'ta arazide çıkan yangın söndürüldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz