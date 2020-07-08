Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünde görevli muhafaza memurlarınca, bakanlığın kullanımındaki bilgi sistemleri üzerinden Kapıkule Gümrük Kapısı'na yurt dışından gelecek araçlar mercek altına alındı.

Yapılan risk analizi çalışması sonucu koli bandı yüklü olduğu beyan edilen Türk plakalı bir tır riskli bulundu ve kaçakçılık ihtimaline karşı gümrük sahasındaki ekipler uyarıldı. Şüpheli tırın gümrük sahasına gelmesiyle Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon başlatıldı.

Tır önce x-ray taramasına sevk edildi, sonra da arama hangarına alındı. Yapılan aramada tırın dorsesinin yalnızca üst tarafında bulunan kolilerin, ekipleri yanıltmak için yasal yük olarak beyan edilen koli bandı ile doldurulduğu görüldü. Diğer kolilerin ise beyan edilmeden ve gümrük vergileri ödenmeksizin yurda sokulmak istenen binlerce cüzdanla dolu olduğu tespit edildi. 31 bin 100 adet cüzdana el konulurken, sorumlular hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Elektronik sigaradan sustalı bıçağa

İkinci operasyonda ise emniyet birimlerine gelen bir ihbar Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ile paylaşıldı. İhbara konu araç için Kara Kapıları Taşıt Takip Programı'na kayıt girildi. Şüpheli tırın gümrük kapısına gelmesinin hemen ardından sistemin uyarı vermesiyle kolluk birimleri harekete geçti. Tır, x-ray taramasına alındı ve araçta bulunan valizlerde şüpheli yoğunluğa rastlandı.

Emniyet birimleriyle ortaklaşa gerçekleştirilen operasyonda, son teknoloji ürünü 720 cep telefonunun yasa dışı yollardan ülkeye sokulması engellendi. Benzer bir operasyonda ise kabin dolap kontrolü yapılan tırda 419 adet son teknoloji ürünü cep telefonu ve 25 şişe alkollü içki ele geçirildi.

Söz konusu yakalamaların ardından Gümrük Muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen bir başka operasyonda, tırda gizlenen sustalı bıçaklar dikkatten kaçmadı. Tırda yapılan aramalar sonucu tespit edilen muhtelif bölümlerde toplam 93 sustalı çakı ve bıçak bulundu.

Gümrük Muhafaza personelince üst üste gerçekleştirilen başarılı operasyonların sonuncusunda da gümrük kapısına gelen bir tırın kabin kontrolünün yapıldığı sırada, burada bulunan bir koli, kontrolü yapan memurun dikkatini çekti. Bunun üzerine açılarak aranan kolinin içinde 380 elektronik sigara seti ele geçirildi.

Kapıkule Gümrük Kapısı'nda, Gümrük Muhafaza ekiplerince kısa aralıklarla gerçekleştirilen bu operasyonlarda, piyasa değeri 3 milyon lira olan yaklaşık 35 bin adet ticari eşyaya el konuldu, sorumlular hakkında soruşturma başlatıldı.