Haber Giriş: Kaynak: AA
Adana'da motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Adana'nın Kozan ilçesinde motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Adana'da alınan bilgiye göre, Oğuzhan Gözükara(19), idaresindeki 01 Y 7244 plakalı motosiklet Cumhuriyet Mahallesi Remzi Oğuz Arık Bulvarı üzerinde Bekir Açıkgöz yönetimindeki 34 SF 1252 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada yaralan motosiklet sürücüsü 112 Acil servis ekipleri tarafından Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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