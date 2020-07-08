Haber Giriş: Kaynak: AA
Kuşadası’nda ev yangını
[Fotoğraf: AA]
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde müstakil evde çıkan yangında hasar oluştu.
Hacıfeyzullah Mahallesinde Arife Özbaylar'a ait evde henüz belirlenemeyen nedenden dolayı yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yolun dar olmasından dolayı ekipler yangına güçlükle müdahale etti.
Yangın sonrası evde hasar oluştu.
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