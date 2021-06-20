Ürgüp Belediyesi, Babalar Günü nedeniyle etkinlik düzenledi. Bu kapsamda sıcak hava balonuna hiç binmeyen 10 baba için tur düzenlendi. Sabahın erken saatlerinde Kapadokya’da sıcak hava balonuna binen babalar, gökyüzüne havalandı. İlk kez sıcak hava balonuna binmenin heyecanını yaşayan babalar, özel günü gökyüzünde kutladı. Etkinlikte konuşan Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, "Sabahın erken saatinde balona ilk kez binecek özel babalarımızla tura çıkacağız. Bizlerde babalarımızın Babalar Günü'nü, Ürgüp Belediyesi olarak farklı şekilde kutlayalım istedik. Bu nedenle kıymetli 10 babamızla bugün birlikteyiz" diye konuştu.

İlk kez sıcak hava balonuna binen Ali Duygulu ise, "İlk kez balon turuna katılıyorum. Bu mutlu günümüzde bütün babaların Babalar Gününü kutluyorum. Ürgüp Belediyesi’ne de düzenledikleri etkinlik için teşekkür ediyorum” dedi.