Günlük bazda dün 861 bin 205 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 855 bin 965 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 38,1 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 15,9 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 13,5 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 8 bin 639 megavatsaat elektrik ithalatı, 13 bin 846 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.