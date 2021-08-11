Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, talep üzerine Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığınca özel olarak yaptırılan 3 ton kapasiteli su tankerlerinin Sepetçi ve Şerefsungur mahalle muhtarlarına teslim edildiği kaydedildi.

Tankerlerin tarım alanlarının sulanmasında kullanılacağı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Su tankerleri ayrıca, Türkiye'de son günlerde yaşanan orman yangınları nedeniyle olası yangınların büyümeden erkenden önüne geçilebilmesi için de kullanılacak. Yangınlarda, itfaiye ekipleri ulaşana kadar kovalarla su taşıyarak yangınları söndürmeye çalışan kırsal mahalle sakinleri, özel olarak yaptırılan 3 ton su kapasiteli su tankerleriyle artık daha donanımlı ve güçlü müdahale imkanına kavuşmuş oldu."

Açıklamada, yüksek kapasiteli pompayla dışarıdan su çekme ve basınçlı su gönderme özelliği bulunan tankerlerin kullanımı konusunda muhtarlara ve köylülere eğitim verildiği de aktarıldı.

Sepetçi Mahalle Muhtarı Yasin Çelik, Şerefsungur Mahalle Muhtarı Ergün Akıncı ve kırsal mahalle sakinleri, desteğinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a teşekkür etti.