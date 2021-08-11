Haber Giriş: 11 Ağustos 2021 Çarşamba 10:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Batman'da evde karantinada olması gereken şoför, denetimde yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Batman'da toplu taşıma araçlarında koronavirüs (COVID-19) önlemleri kapsamında yapılan denetimde, evde karantinada bulunması gerektiği tespit edilen şoför, yakalandı.
Batman İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, Turgut Özal Bulvarında toplu taşıma araçlarında COVID-19 tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.
Maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına yönelik yapılan denetimde, belirlenen sayıdan fazla yolcu taşıyan araç sürücülerine para cezası uygulandı.
Ayrıca, denetimde temaslı kişi olduğu ve evde karantinada bulunması gerektiği tespit edilen yolcu minibüsü şoförüne de COVID-19 tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle 3 bin 150 lira ceza kesildi.
Etiketler: Batman Karantina Denetim Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
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