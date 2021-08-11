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Tedavi altına alınan yaralılardan D.K'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile H.Ö. yaralandı.

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