Haber Giriş: 11 Ağustos 2021 Çarşamba 10:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın'da trafik kazası: 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Söke-Kuşadası yolu Ağaçlı kavşağında D.K. yönetimindeki 09 SC 962 plakalı otomobil, orta refüje çıkarak elektrik panosuna çarptı.
Kazada sürücü ile H.Ö. yaralandı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralılardan D.K'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Etiketler: Trafik Kazası Aydın
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