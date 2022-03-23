Haber Giriş: 23 Mart 2022 Çarşamba 16:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kamyona çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
İstanbul Küçükçekmece'de hafriyat kamyonuna çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Okan Öztürk'ün kullandığı motosiklet, D-100 kara yolu Topkapı istikametinde aynı yönde giden Serdar Ç'nin kullandığı hafriyat kamyonuna çarptı.
Sürücü Öztürk, çarpmanın etkisiyle motosikletten yere savruldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Öztürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi.
Okan Öztürk'ün cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kamyon sürücüsü Serdar Ç. ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.
Etiketler: İstanbul
Sıradaki Haber
En uzun oruç nerede tutulacak? 2022 Ramazan Ayı'nda en uzun oruç tutan iller...
Yükleniyor lütfen bekleyiniz