Haber Giriş: 23 Mart 2022 Çarşamba 14:11Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
DGS başvuruları ne zaman? 2022 Dikey Geçiş Sınavı ne zaman?
2022 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuruları ne zaman başlayacak ve sınav hangi tarihte yapılacak?
Dikey Geçiş Sınavı (DGS). İki yıllık ön lisans programında eğitim gören binlerce öğrenci, dört yıllık lisans programına yükseltmek için DGS'ye giriyor.
DGS ne zaman?
2022 DGS 3 Temmuz 2022 'de yapılacak.
DGS için başvuru 13 Mayıs - 23 Mayıs 2022 tarihleri aralığı olarak belirlendi.
Etiketler: ÖSYM Sınav Takvimi
Sıradaki Haber
Sağlık Bakanlığı işçi alımı kurası ne zaman? İŞKUR 10 bin sürekli işçi alımı başvuru sonuçları açıklandı mı?
Yükleniyor lütfen bekleyiniz