1. Genel Bilgiler

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu merkez teşkilatı hizmet birimlerine yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacak giriş sınavı ile Bilişim Uzman Yardımcısı alınacaktır.

Genel İdare Hizmetleri Sınıfı 8 inci ve 9 uncu derece kadrolara atanacak toplam 82 (seksen iki) Bilişim Uzman Yardımcısının alan/bölüm ve kontenjanları aşağıda gösterilmiştir:

Hukuk alanında, hukuk fakültesi mezunlarından 20

Sosyal bilimler alanında, en az dört yıllık lisans öğrenimi veren fakülte ve yüksek okulların; siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve işletme fakülteleri veya bölümleri mezunlarından 10

Mühendislik alanında, elektronik, elektrik-elektronik, elektronik ve haberleşme fakülteleri veya bölümleri mezunlarından 20

Mühendislik alanında, bilgisayar mühendisliği bölümleri mezunlarından 20

Mühendislik alanında, endüstri mühendisliği bölümleri mezunlarından 7

Matematik bölümü mezunlarından 5

Sınava Katılma Şartları

Yapılacak olan giriş sınavına katılabilmek için;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yer alan genel şartları taşımak,

b) En az dört yıllık lisans öğrenimi veren, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve işletme fakülteleri veya bölümleri, hukuk fakültesi ve mühendislik alanında elektrik-elektronik, elektronik, elektronik ve haberleşme, endüstri ve bilgisayar mühendisliği ile matematik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt içindeki veya yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,

c) 2022 yılının Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01/01/1987 ve sonraki tarihlerde doğanlar),

ç) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) İngilizce dilinde en az 50 puan ya da dil yeterliği bakımından denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan eşdeğer puan almış olmak,

d) 2020 ve 2021 yılında A Grubu kadrolar için yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS), alanlara göre aşağıda belirtilen puan türlerinden en az 70 puan almış olmak kaydıyla, başvuru yapanlar arasında alanlar itibarıyla yüksek puandan düşük puana doğru yapılan sıralama sonucunda;

• Hukuk alanında KPSSP4,

• Sosyal Bilimler alanında KPSSP48,

• Mühendislik ve Matematik alanlarında KPSSP2

puan türlerinden aldığı puan ile başvurduğu alanın 20 katı sayıda aday arasına girmiş olmak gerekmektedir.

Alanlar itibariyle son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar da giriş sınavına girmeye hak kazanır.

Sınava Başvuru ve Başvuru Belgeleri

Başvurular, sadece e-Devlet (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu/Kariyer Kapısı) ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ internet adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacak olup, 1 Nisan 2022 Cuma günü başlayıp 13 Nisan 2022 Çarşamba günü saat 23.59’da sona erecektir.

Sadece Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinden yapılan başvurular geçerli olup ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile Kurumumuza elden, posta veya e-posta yoluyla yapılacak başvurular işleme konulmayacaktır.

Alım yapılacak bölümlere eş değerliliği bulunan veya yurt dışındaki üniversitelerin denkliği kabul edilen bölümlerinden mezun olan adayların başvurularının değerlendirilmeye alınabilmesi için Kariyer Kapısına yapılan başvuru sırasında “Ek Dosya” aşaması altında bulunan “Eşdeğerlik/Denklik Gösterir Belge” alanına ilgili dokümanı eklemeleri zorunludur.

Giriş sınavını kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bu adayların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Ayrıca, bu şekilde Kurumu yanıltanlar kamu görevlisi ise durumları çalıştıkları kurumlarına bildirilecektir.

Sınav ve Değerlendirme

Yazılı sınava katılacak adaylar Kurumun resmi internet sitesinde ilan edilir. İlanda yer alan adaylar önce yazılı sınava alınacaktır. Yazılı sınav, 14 - 15 Mayıs 2022 tarihlerinde Ankara’da (Başvuruların bitimine müteakip Kurumumuz web sayfasında sınav yeri ve saati yayınlanacaktır. Ayrıca adaylar sınava ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı (https://www.isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden görüntüleyebilecektir.) yapılacaktır.

Yazılı sınava katılan adaylar arasında en yüksek puandan başlamak üzere öğrenim alanları itibarıyla yapılacak sıralamada, atama yapılacak boş kadro sayısının 4 katı aday başarılı kabul edilerek sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır. Alanlar itibarıyla son sıradaki adaylarla aynı puana sahip olan adaylar da sözlü sınava davet edilecektir. Sözlü sınava katılacak adaylar Kurumun resmi internet sitesinde ilan edilir. Ayrıca adaylar sınav sonuçlarına ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı (https://www.isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden görüntüleyebilecektir. Bunlara ayrıca elektronik posta veya kısa mesaj yoluyla bildirim yapılır.

Adayların yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olabilmeleri için en az 70 puan almaları şarttır. Yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olanların yazılı ve sözlü notlarının aritmetik ortalaması alınarak adayların giriş sınavı puanı ve başvuru alanları itibarıyla başarı sırası belirlenir. Duyuruda yer alan boş kadro sayısı kadar aday başarılı olmuş kabul edilecektir. Giriş sınavında başarılı olmak kaydıyla öğrenim alanları itibarıyla boş kadro sayısının en fazla yarısı kadar da yedek aday belirlenir.

Sınav sonuçları ve başarılı olan adaylardan atama için istenecek gerekli belgeler, Kurumun resmi internet sitesinde ilan edilir ve adaylara elektronik posta veya kısa mesaj yoluyla iletilir. Ayrıca asıl ve yedek listelerde yer alan adaylara posta yoluyla tebligat yapılır. Ayrıca adaylar sınav sonuçlarına ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı (https://www.isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden görüntüleyebilecektir.

Sınav Konuları

Bilişim Uzman Yardımcılığı yazılı sınav konuları;

• Hukuk alanında; Genel Kültür ve Genel Yetenek, Anayasa Hukuku ve T.C. Anayasası, İdare Hukuku, Borçlar Hukuku (Genel Esaslar), Medeni Hukuk (Başlangıç Hükümleri, Şahsın Hukuku), Ticaret Hukuku (Ticari İşletme, Şirketler Hukuku ve Kıymetli Evrak Hukuku), Ceza Hukuku, Uluslararası Hukuk ve Elektronik Haberleşme Hukuku konularından,

• Sosyal bilimler alanında; Genel Kültür ve Genel Yetenek, Anayasa Hukuku ve T.C. Anayasası, İdare Hukuku, Borçlar Hukuku (Genel Esaslar), Medeni Hukuk (Başlangıç Hükümleri, Şahsın Hukuku), Ticaret Hukuku (Ticari İşletme, Şirketler Hukuku ve Kıymetli Evrak Hukuku), Ceza Hukuku, Uluslararası Hukuk, Elektronik Haberleşme Hukuku, Makro İktisat, Mikro İktisat, Türkiye Ekonomisi, Para-Banka, Kamu Maliyesi, Maliye Politikası, Vergi Hukuku, Bütçe ve Türk Vergi Sistemi, Genel Muhasebe, Tek Düzen Muhasebe Sistemi, Bütçeleme ve Mali Tablolar Analizi konularından,

• Bilgisayar Mühendisliği alanında; Genel Kültür ve Genel Yetenek, Bilgisayar Programlama, Veri Tabanı Yönetimi, Bilgisayar Ağları, Veri Yapıları ve Algoritmalar, İnternet ve Bilgi Güvenliği, İşletim Sistemleri, Yazılım Mühendisliği, Matematik ve Mühendislik Uygulamaları, Genel İstatistik, Olasılık Hesapları, Sayısal Mantık Tasarımı ve Bilgisayar Mimarisi konularından,

• Elektronik, Elektrik-Elektronik, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği alanında; Genel Kültür ve Genel Yetenek, Veri Tabanı Yönetimi, Bilgisayar Ağları, Veri Yapıları ve Algoritmalar, İnternet ve Bilgi Güvenliği, Matematik ve Mühendislik Uygulamaları, Sayısal Mantık Tasarımı, Sinyaller ve Sistemler, Haberleşme, Mikro İşlemciler, Genel İstatistik, Olasılık Hesapları konularından,

• Endüstri Mühendisliği alanında; Genel Kültür ve Genel Yetenek, Doğrusal Programlama, Benzetim Sistemleri, Veri Tabanı Yönetimi, Veri Yapıları ve Algoritmalar, İnternet ve Bilgi Güvenliği, İş Etüdü, Üretim Sistemleri Planlama, Kalite Planlama ve Kontrol, Matematik ve Mühendislik Uygulamaları, Genel İstatistik, Olasılık Hesapları, Sayısal Mantık Tasarımı ve Yöneylem Araştırması konularından,

• Matematik alanında; Genel Kültür ve Genel Yetenek, Lineer Cebir, Genel İstatistik, Olasılık Hesapları, Diferansiyel Denklemler, Analitik Geometri, Soyut Cebir, Nümerik Analiz, Diferansiyel Geometri, Genel Topoloji, Fonksiyon Analizi, Kompleks Analiz, Kısmi Türevli Denklemler, Reel Analiz, Metrik Uzaylar, Zaman Skalası, Fark Denklemleri, Matematiksel Düşünce, Kodlama ve Şifreleme (kriptografi) konularından oluşacaktır.

Diğer Hususlar

Sınava katılma şartlarını taşımadığı daha sonra tespit edilenler sınava alınmazlar. Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları geçersiz sayılır, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir.

Adayların sınav esnasında nüfus cüzdanı, sürücü belgesi ya da pasaport bulundurması gerekmektedir. Yanında bunlardan herhangi biri bulunmayanlar sınava alınmazlar.

Sınav sürecine ilişkin gerekli bilgilendirmeler ve ilanlar Kurumun resmi internet sitesi üzerinden (www.btk.gov.tr) yapılacaktır. Adayların sınava ilişkin gelişmeleri Kurumun resmi internet sitesinden takip etmeleri gerekmektedir.