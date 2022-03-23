Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2021-2022 eğitim öğretim yılına ait çalışma takvimi hatırlattı.

7 Şubat tarihinde başlayan ikinci dönem 17 Haziran’da sona erecek ve yaz tatili başlayacak. İkinci ara tatil ise nisan ayında MEB tarafından açıklanan tarihte gerçekleşecek.

Ara tatil ne zaman?

Ara tatil 11 Nisan tarihinde başlayacak ve 15 Nisan’da sona erecek. Hafta sonu tatilinin ardından öğrenciler 18 Nisan’da eğitime başlayacak.

Yaz tatili ne zaman?

7 Şubat tarihinde başlayan ikinci dönem 17 Haziran’da sona erecek ve yaz tatili başlayacak.