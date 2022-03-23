İstanbul’da 5 ilçede su kesintisi…23 Mart 2022 İSKİ su kesinti listesi
İstanbul'da hangi ilçelerde sular kesilecek? İşte İSKİ’nin su kesintisi listesi...
İlçe: Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Mustafa Kemal Paşa Mah
Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi: 23.03.2022 09:45
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 23.3.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe: Ataşehir
Etkilenen Mahalleler: Örnek Mah
Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 23.03.2022 08:51
Bitiş Tarihi :Çalışmanın tahmini olarak 23.3.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe: Bakırköy
Etkilenen Mahalleler: Basınköy Mah
Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 23.03.2022 09:51
Bitiş Tarihi :Çalışmanın tahmini olarak 23.3.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe: Sarıyer
Etkilenen Mahalleler: Huzur Mah
Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 23.03.2022 09:31
Bitiş Tarihi :Çalışmanın tahmini olarak 23.3.2022 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe: Çatalca
Etkilenen Mahalleler: Karamandere Mah
Arıza Sebebi: Şebeke Hattı Dezenfekte Edilmesi
Başlama Tarihi: 23.03.2022 09:43
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 23.3.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.