Kur değişim oranının hesaplamasında; vade sonundaki dönüşüm kuru ile vade başlangıç tarihinde geçerli olan dönüşüm kuru arasındaki değişimin dikkate alındığı Kur korumalı mevduat sisteminde müşterilere kur farkı koruması sunuluyor.

Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı, TL cinsinden USD, EUR ve GBP kurunun vade sonunda faiz oranından daha fazla artması durumunda kur farkı koruması sunan rekabetçi bir mevduat üründür.

TCMB tarafından her gün saat 11:00’de USD, EUR ve GBP alış kuru ilan edilmektedir.

Kur değişim oranını hesaplanırken vade sonundaki TCMB USD, EUR ve GBP alış kuru ile vade başlangıç tarihinde geçerli olan TCMB USD, EUR ve GBP alış kuru arasındaki yüzdesel fark dikkate alınacaktır.

Kur Korumalı TL Vadeli Hesapla ilgili tüm ödemeler TL cinsinden yapılacaktır. Ürün açılışlarında açılış tarihinde TCMB tarafından ilan edilen USD, EUR ve GBP döviz kuru dikkate alınacaktır.

Kur korumalı mevduat hesaplarında değişiklik

Yeni kararla, kur korumalı mevduat hesabındaki tasarruflar vade sonunda döviz olarak değerlendirilirse vergi alınmayacak.

Normalde binde iki olan kambiyo gider vergisi, kur korumalı mevduat hesaplarında 0 olarak uygulanacak.

Cumhurbaşkanı kararıyla, dövizini kur korumalı mevduat hesabına koyarak dövizden TL'ye geçen vatandaş ve şirketler, vade bitiminde TL olarak alacakları paralarını dövize çevirmeyi tercih ederse, binde iki oranındaki banka ve sigorta muamele vergisini ödemeyecek.

Konuya ilişkin Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla çıkarılan Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.