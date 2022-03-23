Haber Giriş: 23 Mart 2022 Çarşamba 09:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Dolar ne kadar? Euro kaç lira? 23 Mart 2022 güncel dolar kuru…
Döviz piyasası ne durumda? Dolar ne kadar oldu? Piyasalarda son durum ne? Euro/TL ne kadar? Dolar/TL, 14,79 seviyelerinden işlem görüyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 14,7960 liradan, euro 16,3340 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 14,7940 liradan alınan dolar 14,7960 liradan satılıyor. 16,3320 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 16,3340 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 14,8440 lira, euronun satış fiyatı ise 16,3720 lira olmuştu.
Etiketler: Dolar Türk Lirası Euro
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