Haber Giriş: 23 Mart 2022 Çarşamba 11:53Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Sağlık Bakanlığı işçi alımı kurası ne zaman? İŞKUR 10 bin sürekli işçi alımı başvuru sonuçları açıklandı mı?
Sağlık Bakanlığı 10 bin işçi alımı başvuruları sona erdi. Peki sonuçlar ne zaman açıklanacak? İşte detaylar....
Temizlik hizmetleri, koruma ve güvenlik hizmetleri, bakım ve onarım hizmetleri, şoförlük hizmetleri ve klinik destek elemanı olarak Sağlık Bakanlığı başvuruları İŞKUR üzerinden tamamlandı.
Başvuru şartlarını taşıyarak atamaya hak kazananlar noter kurası sonucu belirlenecek. Ancak sonuç tarihi ve kura çekimi tarihi henüz belli olmadı.
Başvurusu onaylananlar arasından açık iş sayısı kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday sınava tabi tutulmaksızın noter kurası ile belirlenecek.
Sağlık Bakanlığı işçi alımı sonuçları ve kuraları https://yhgm.saglik.gov.tr üzerinden yayımlanacak.
Etiketler: Sağlık Bakanlığı
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