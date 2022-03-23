Temizlik hizmetleri, koruma ve güvenlik hizmetleri, bakım ve onarım hizmetleri, şoförlük hizmetleri ve klinik destek elemanı olarak Sağlık Bakanlığı başvuruları İŞKUR üzerinden tamamlandı.

Başvuru şartlarını taşıyarak atamaya hak kazananlar noter kurası sonucu belirlenecek. Ancak sonuç tarihi ve kura çekimi tarihi henüz belli olmadı.

Başvurusu onaylananlar arasından açık iş sayısı kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday sınava tabi tutulmaksızın noter kurası ile belirlenecek.

Sağlık Bakanlığı işçi alımı sonuçları ve kuraları https://yhgm.saglik.gov.tr üzerinden yayımlanacak.