Sinanbey Mahallesi Nakliyeciler Caddesi'nde park halindeki kamyon dorsesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Alevler park halindeki diğer kamyon dorsesine sıçradı.

Çok sayıda itfaiye ekibinin sevk edildiği yangın çevredeki araçlara sıçramadan kontrol altına alındı.

Polis ekipleri kundaklama ihtimaline karşı araştırma başlattı.