Haber Giriş: 10 Kasım 2021 Çarşamba 23:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mardin merkezli 3 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 6 zanlı yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Mardin merkezli 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla 6 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Mardin kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar sürdürülüyor.
Ekipler, örgüt mensupları ile iş birliği halinde olduğu tespit edilen 8 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.
Mardin, Batman ve Mersin'de 8 şüphelinin adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Firari 2 kişi aranıyor.
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