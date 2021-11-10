Cafer Efe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Hafta etkinlikleri kapsamında organize edilen etkinliğe, bisiklet tutkunu vatandaşlar da katıldı.

Ayyıldız Doğa Sporları Kulübü'nün de destek verdiği program, Cumhuriyet Meydanı'nda başladı.

Söke Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Söke Jandarma Komutanı Yüzbaşı Salih Devrim, Söke İlçe Emniyet Müdürü Fatih Demiralp, bisiklet turuna katılanlarla bir süre sohbet etti.

Yaklaşık 100 kişinin katıldığı bisiklet turu, Fevzipaşa ve Aydın caddeleri güzergahından tekrar başlangıç noktası olan Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu.