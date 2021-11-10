Kulüp yönetimince yaklaşık 3 ay önce başlatılan kampanya kapsamında ülke genelinde satılan 10 bin biletle 1 milyon lira toplandı. Söz konusu paranın 600 bin lirası kulübe gelir olarak ayrıldı, kalanıyla da kampanyaya katılanlardan bir kişiye verilmek üzere ilçede ev satın alındı.

Hak sahibi, Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Atatürk Konferans Salonunda noter huzurunda gerçekleştirilen kurayla belirlendi. Hopa Kaymakamı Gökhan Üçüncü, Hopa Belediye Başkanı Taner Ekmekçi, Hopa Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış ve Artvin Hopaspor Kulübü Başkanı Göksel Cihan'ın katıldığı çekilişte ev, "5977" numaralı bilete çıktı.

Kulüp başkanı Cihan, kuranın ardından gazetecilere, kampanyaya katılımın beklentilerinden üstünde olduğunu söyledi. Kulübe maddi destek amacıyla 3 aydır yürütülen kampanya kapsamında vadettikleri ev için kura çekimi yaptıklarını belirten Cihan, "Hem kulübümüze katkı sağlamak hem de bir taraftarımızı sevindirmek için bu çekilişi gerçekleştirdik. İyi de oldu, biletlerin hepsini sattık. Şu ana kadar talihlimiz aramadı, bekliyoruz." diye konuştu.

Cihan, sezona şampiyonluk vaadiyle başladıklarını hatırlatarak, "Şampiyonluk sözü verdim, şampiyonluk olmasa dahi garanti play-off oynayacağız. Kadromuza güveniyoruz." dedi.